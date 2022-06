A l’occasion de la journée mondiale des réfugiés, le public est invité à mener une réflexion citoyenne sur le thème de la migration à travers deux évènements, gratuits et ouvert à tous, dans le centre-ville de Marche-en-Famenne. Une organisation du Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg en partenariat avec la Coluxam (Coordination Luxembourgeoise Asile et Migrations ) et la Maison de la Culture Famenne-Ardenne

Le lundi 20 juin, la pièce de théâtre "Notre Soleil" sera proposée à 20 h à la salle Le Studio. "Notre Soleil", c’est le récit d’un jeune migrant, Fran Kourouma, qui a quitté la Guinée dans l’espoir d’une vie meilleure. Il raconte sa traversée du désert d’Agadez, l’enfer libyen où il sera emprisonné et torturé, l’Italie où il passe de centre d’accueil en centre d’accueil et, enfin, la Belgique où il vit plusieurs mois dans la rue, après s'être présenté au centre d’accueil Fedasil connu sous le nom de " Petit Château". C’est là qu’il commence à écrire son histoire, plus de 800 pages sur son téléphone portable.

Du lundi 20 au vendredi 24 juin, l’exposition " Dans le même bateau ? " se tiendra au Relais du CAL/Luxembourg, rue des Savoyards, 2. " En 2015, la mort d’Aylan a suscité une vive émotion et interpellé l’opinion publique, explique l'équipe organisatrice. Depuis, les tragédies se poursuivent, en mer et sur terre, et interpellent la dureté des politiques d’accueil. La Coluxam s’est saisie de la problématique pour créer l’exposition itinérante " Dans le même bateau ?" dont le but est d’informer, de sensibiliser et de susciter l’échange citoyen sur le thème de la migration."

Des visites animées suivies de l’animation " faisons tomber les murs" du CAL/Luxembourg sont organisées pour les groupes scolaires et adultes de 10 h à 12 h et de 13h30 à 15h30 sur réservation préalable.

Informations et réservation : CAL/Luxembourg au 084/38 71 29 ou par mail relaismarche@cal-luxembourg.be