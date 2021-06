La maison des jeunes de Libramont " Libratoi" a décidé de proposer aux ados inoccupés durant les jours blancs diverses activités et sorties à la carte afin que chacun y trouve son compte. Elle a, par ailleurs, planifié plusieurs stages cet été.

Du 22 au 30 juin, des activités seront proposées, aux plus de 12 ans, en dehors (Walibi, karting, …) ou à la maison des jeunes (tournoi jeux vidéo, multisports, …). Le prix maximal demandé par jour est de 10 euros.

Ensuite, c’est aux 8-12 ans que la MJ propose un stage " Do It Yourself" du 05 au 09 juillet. Customisation, initiation à différentes techniques de réhabilitation, récupération, bricolage : l’occasion sera offerte de donner une seconde vie à de vieux objets, de vieux vêtements, des baskets. Le prix ? 25 euros la semaine.

Du 12 au 16 juillet, retour au classique avec le stage " Sport et Fun" au prix de 75 euros la semaine. Du 19 au 23 juillet, un apprentissage au skate et au graff sera proposé à la maison des jeunes au prix de 25 euros.

Le stage " Libère-toi", du 26 au 28 juillet, au prix de 25 euros, est également une nouveauté. "Il peut s’avérer être une réponse à de nombreuses questions que se posent les jeunes de plus de 14 ans", souligne Julien Anciaux, le coordinateur. "Nous donnerons, entre autres, à chacun l’opportunité de s’exprimer et d’avoir des infos claires et actuelles par des professionnels sur des sujets de société parfois tabous."

La même semaine aura lieu une partie du projet " Hé ! Change le monde". La semaine se déroulera à Louvain la neuve et à Ovifat. L’objectif est d’aller à la rencontre d’acteurs prônant une consommation alternative et durable, d’y faire des activités liées à l’environnement et de réfléchir ensemble à des solutions, à petite échelle, afin de consommer moins mais mieux.

" Il ne s’agit pas uniquement d’un stage mais d’un projet dans lequel les jeunes s’intègrent à moyen terme, participent à quelques rencontres durant l’année et s’investissent pour une concrétisation commune, sans doute un séjour à Montréal ou en France en 2022. Il reste deux places ", précise le coordinateur.

Enfin, le stage en résidentiel " Libr’été" se déroulera du 4 au 13 août à Han-sur-lesse. Les participants auront l’occasion de vivre en pleine nature et de participer à de multiples activités de plein air. L’investissement, la solidarité et l’esprit d’équipe sont les maîtres mots. Le stage est ouvert aux plus de 12 ans et la participation aux frais est de 25 euros pour les dix jours. Il reste peu de places, ne tardez pas. Contact : 061/22 50 95.