Jules César est-il passé par chez nous? Les Romains ont battu les Trévires à Warmifontaine? Un historien amateur l’affirme Luxembourg Philippe Carrozza © EDA-Ph.C.

Un amateur d’histoire, fan de Jules César depuis des années et domicilié dans la région de Gand, a passé le centre Ardenne au crible. Il dit avoir découvert, grâce à des cartes précises et des recherches littéraires, des camps romains dans la région de Neufchâteau; à Petitvoir et Montplainchamps; mais aussi à Cugnon et Rossart. En 57 avant Jésus-Christ une bataille terrible qu’il situe sur les hauteurs de Warmifontaine aurait opposé 15 000 Romains à 50 000 Trévires qui ont été battus grâce à une ruse du général Titus Labienus. Roland De Bock, cet historien amateur, a mené son enquête. Reportage.