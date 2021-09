L’échevin Bernard Jacquemin, président du comité des fêtes de Lamouline (Libramont), vient d’annoncer que l’édition 2021 des Mohinailles est annulée.

"En 2020, le Covid nous a obligés à annuler la kermesse de Lamouline, appréciée pour ses Mohinailles qui drainent plus de 700 personnes", rappelle-t-il. " Cette année, après avoir longuement hésité, le comité a une nouvelle fois décidé d’annuler les Mohinailles."

"En effet, le Covid est toujours bien présent et l’utilisation du Pass Covid aurait été non seulement difficilement applicable vu l’étendue de la manifestation, mais les marges bénéficiaires étant extrêmement étroites, nous ne pouvions nous permettre de louer des chapiteaux et d’organiser l’ensemble des festivités avec un nombre restreint de convives."

Les organisateurs ont néanmoins maintenu la traditionnelle fête de Lamouline. Ils proposent des activités le dimanche 3 octobre dans le respect des règles sanitaires avec, au programme, de 9 h à 12 h, une marche de 5, 10 et 15 km, au départ de Basse Mouline, à partir de 11 h, l’apéro des Mohinés, une petite restauration à partir de midi, un bar à bières spéciales, une animation musicale et un château gonflable pour les enfants.

" Nous sommes évidemment persuadés que les Mohinailles seront de nouveau bien présentes l’an prochain. Bloquez d’ores et déjà dans votre agenda, la date du vendredi 30 septembre 2022. Nous vous attendons nombreux ce dimanche 3 octobre", conclut le comité des fêtes.