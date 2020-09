Samedi, le village de Ninane marquera la dernière étape de la tournée de l’Ambulante entamée mi-août à travers toute la commune de Durbuy. Convertie en véhicule à vocation culturelle, cette ancienne ambulance s’est installée tour à tour dans les villages de Grand-Han, Jenneret et Verlaine pour y faire vibrer une culture malmenée par la crise du Covid.

Le fruit d’une collaboration entre le centre culturel durbuysien et l’ASBL « Pourquoi pas ! ». « Deux jeunes du village de Jenneret à l’origine de l’ASBL « Pourquoi pas ! » avaient fait l’acquisition d’une ambulance de la guerre de Corée pour la transformer en véhicule à vocation culturelle », explique Nadine Lambert, animatrice et directrice faisant fonction au centre culturel de Durbuy. « Quant au centre culturel, l’un des enjeux de notre contrat programme consiste justement à retourner vers les villages. Nos deux projets se sont rencontrés et nous avons pu bénéficier d’un subside de 15.000€ pour l’équipement d’un véhicule mobile dans le cadre d’un appel à projet. » Le projet aurait dû prendre forme l’année prochaine. Mais le Covid a quelque peu précipité les choses. « Comme il a fallu annuler de nombreux rendez-vous et que les artistes ne pouvaient plus se produire, il a été proposé qu’on tente une première expérience cet été. Nous voulions mettre à l’honneur les artistes de la région ainsi que des lieux méconnus. Et ça marche super bien ! Les gens sont ravis de retrouver, qui plus est dans des lieux qu’ils n’avaient pas l’habitude de fréquenter. »

Contexte sanitaire oblige, les représentations (contes, théâtres, concerts…) sont limitées à 100 personnes, le tout sur réservation. L’Ambulante fera halte samedi soir à l’ASBL Solsina de Ninane avec un double concert (Bal et les Bateleurs à 20h, Jams avec le groupe de Marcourt à 21h30). Infos et réservations au 086/219.871 ou via resa@ccdurbuy.be.