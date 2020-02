Selon certains riverains, surtout en semaine, il ne faut pas attendre plus d’une minute pour apercevoir un camion emprunter l’avenue du Bois d’Arlon. Un fait trop souvent habituel depuis quelques mois. "En effet, ce type de véhicule est de plus en plus fréquent sur cet axe où le trafic est déjà dense. Si on y ajoute les camions, ça risque de mal se terminer un jour", estime Anne Impens, qui habite à quelques mètres du seul passage pour piétons de la rue.

Ce passage pour piétons permet aux étudiants de l’école, située en face, d’accéder à l’établissement. "C’est effectivement fort fréquenté. Il faudrait savoir si ces camions sont en transit ou s’ils vont simplement livrer dans le quartier", reconnaît d’ailleurs l’échevin de la Mobilité, Kamal Mitri. "En plus, les conducteurs ont souvent des comportements inciviques. C’est vraiment rare qu’ils s’arrêtent pour laisser passer les piétons. L’autre jour, j’étais moi-même en voiture et je me suis arrêtée au passage pour piétons en question. Une voiture, avec un chauffeur très pressé, m’a dépassée. Le conducteur a failli écraser le piéton qui traversait tranquillement. C’est très dangereux", ajoute Anne.

Face à cette situation, les riverains ont réclamé des mesures de sécurité supplémentaires. Comme la mise en place d’un radar préventif. "C’est prévu. On finalise toutes les mesures appropriées dans le plan communal de mobilité. Je n’ai pas de date exacte, mais c’est prévu sur les grands axes routiers de la ville", précise l’échevin. Il faut également savoir que le quartier est en pleine mutation, suite à la construction du futur écoquartier de Schoppach.

On imagine les embarras éventuels lorsque le parc automobile sera doublé… "De façon générale, les rues qui mènent vers la place de l’Yser toute proche sont dangereuses. Il y a des ralentisseurs et parfois, certains contrôles de police (voiture radar). Ça ne suffit pas. Il est bien difficile de respecter le 30 km/h. J’espère que les autorités agiront rapidement", conclut Anne.

En attendant la mise en place des différents moyens, mieux vaut lever le pied et rester attentif.

Laurent Trotta