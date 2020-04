La 86e édition se déroulera du 23 au 26 juillet 2021 sur le champ de foire

Le conseil d’administration de la Société Royale "Le Cheval de trait ardennais" s’est réuni jeudi afin d’analyser la situation liée à la Foire agricole de Libramont. Le lendemain, une réunion s’est tenue avec le ministre de l’Agriculture Willy Borsus. Décision a été prise d’annuler l’édition 2020 de la Foire agricole. La 86e édition se déroulera du 23 au 26 juillet 2021 sur le champ de foire.

"À l’improvisation forcée, nous avons préféré la prudence en préservant au maximum nos exposants et partenaires de frais qu’ils auraient dû engager d’ici peu", soulignent Natacha Perat, manager, et Jean-François Piérard, président, dans un communiqué. "Cette annulation s’inscrit également dans la droite ligne de ce qui caractérise l’agriculture wallonne dans son ensemble et la Foire de Libramont en particulier : le souci constant de garantir la sécurité des consommateurs sur le plan sanitaire."

"La Foire de Libramont, au cours de ses bientôt 100 ans d’existence, a grandi avec la préoccupation du bien-être et de la protection de chacun de ses visiteurs et de ses exposants. Les soumettre à un quelconque risque sanitaire n’est pas une option pour nous", poursuivent-ils. "Cette décision douloureuse s’appuie sur notre volonté absolue de garantir les standards de qualité d’un événement dont l’importance est majeure pour le secteur agricole et la renommée, internationale."

Les organisateurs indiquent, par ailleurs, qu’ils vont poursuivre leur action en faveur du monde rural. " Nous avons décidé de mettre, plus que jamais, le savoir-faire de nos équipes, au service de l’agriculture, de la forêt, de l’environnement et du monde rural en général. Nous nous retrouverons donc régulièrement, sous des formes à définir, d’ici juillet 2021."

"Fidèles à notre souci d’amélioration permanente et disposant d’une occasion de revoir un modèle dont le succès n’est plus à démontrer, nous voulons renforcer sa concordance avec les besoins du secteur et de la société. Ce travail devra nous permettre de disposer d’une édition 2021 à la hauteur de l’attente de tous", concluent-ils.