Les organisateurs doivent prendre certaines mesures spéciales pour conserver leur épreuve.

Traditionnellement, la course de VTT des Enduros de la Lesse se déroule fin avril dans les bois de Daverdisse. Chaque année, les participants sont nombreux. Ils affluent de toutes parts pour découvrir la région et se mesurer aux autres concurrents. Sauf qu’aujourd’hui, les organisateurs doivent prendre des mesures assez particulières pour éviter que leur course ne soit purement et simplement annulée.…

« En effet, je suis allé sur les différent parcours - compris entre 15 et 35Kms - pour y déposer quelques branches. Des gros morceaux de bois pour empêcher les VTTistes d’y circuler avant l’épreuve. Il est interdit d’y aller avant et il faut respecter cette interdiction !», explique ainsi Grégory Burtombois. Le « pourquoi » est facile à comprendre et ça n’a rien à voir avec la PPA (Peste Porcine Africaine) : le DNF (Département Nature et Forêt) n’accorde qu’une fois par an une dérogation à l’organisateur pour que celui-ci organise sa course. En dehors de cette épreuve, il n’est donc pas possible de circuler en forêt. En tout cas sur ces tracés. Et ces derniers temps, le DNF est un peu…à cran.

© DR



« On est un peu victime de notre succès. Il y a une majorité de cyclistes qui respectent la règle, mais certains viennent rouler toute l’année. « Cela peut parfois poser problème, notamment en période de chasse. On peut comprendre. Même si on laisse des traces dans le sol, je n’ai pas l’impression qu’on déna-ture notre environnement », poursuit-il. Conséquence? L’organisation rappelle qu’il faut res-pecter les directives du DNF et qu’il vaut mieux ne voir aucun VTTiste jusqu’à la date fatidique du 26 avril, le jour de la course. « Le DNF n’était déjà pas chaud pour nous accorder une déro-gation cette année. On a proposé cette solution (mettre des obstacles sur le parcours) qui a été acceptée. Mais tous les passionnés de VTT doivent savoir que notre sport est en danger. Il faut respecter les règles en vigueur pour le maintenir au mieux. Dans le futur, plus aucune autorisa-tion d’organisation ne nous sera octroyée en cas de non-respect de cette recommandation », conclut-il. Mieux vaut prévenir que guérir….