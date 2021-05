La date est attendue par tout le secteur Horeca. Le 8 mai, c’est la reprise des activités. Plusieurs mois de fermeture et des tonnes de discussions avec les élus plus tard, revoilà nos bonnes vieilles terrasses qui vont pouvoir à nouveau servir. Sauf… à Habay, à l’Enfant Gâté. Le patron explique pourquoi il renoncera à ce privilège. Et ce n’est pas seulement qu’en raison de la météo.