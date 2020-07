Situé en pleine forêt ardennaise au Domaine de Waillimont, L’Episode, c’est un restaurant éphémère ouvert de juillet à fin septembre avec terrasse panoramique, ouvert par Jordan Boreux et sa compagne Gaëlle.

Dans la région de Rochehaut, la famille Boreux n'est plus à présenter. Elle a acheté le domaine de Waillimont en 2018. « Ce sont les circonstances du confinement entre fermeture de toutes nos enseignes sur Rochehaut – avec beaucoup de temps inhabituel dont disposer au mieux ! – et l’inconnu de la réouverture qui nous ont décidés à mettre sur pied un projet de restaurant éphémère dans le Domaine de Waillimont » commentent Jordan et Michel Boreux.

Une double volonté est exprimée : maintenir l’emploi et ajouter une offre de restauration supplémentaire aux établissements sur Rochehaut afin de garantir distanciation et sécurité sanitaire. L’Episode était né, alliant originalité du concept éphémère à la découverte d’un lieu.

Pourtant proche de la E411, le Domaine de Waillimont propose 14 hectares de nature dont une partie classée Natura 2000. A l'intérieur, les lieux se partagent entre bar aux allures sixties, espaces salons et amples salles à manger. La distance recommandée entre les convives est naturelle vu la dimension et l’agencement des pièces. Dehors, la terrasse panoramique a vue sur l’étang où s’érigent 14 ‘Ri-Vierre Lodges’.

« Les semaines de fermeture nous ont aussi laissé le temps d’aller à la rencontre des producteurs régionaux. La cuisine de L’Episode s’attèlera à la défense de son terroir dans une logique que j’appellerai d’onde circulaire, utilisant en premier lieu des produits que l’on trouve près du restaurant, ensuite on agrandit le cercle au fur et à mesure, comme une goutte d’eau crée une onde circulaire à la surface de l’étang.» confie Jordan. Ainsi, les agneaux sont nés et élevés à Gribomont, à 2 km de L’Episode. Les fromages viennent de la Bergerie d’Acremont et de la Ferme du Bijou, la mozzarella de Neufchâteau, les œufs de la Ferme des Pételles, les plantes et herbes proviennent du jardin aromatique de l’Auberge de Rochehaut au Bouillon Blanc.

