Le prévenu a fui en Espagne après avoir escroqué pour plus de 300.000€

Jeudi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné Martin G., un Espagnol d’une quarantaine d’années, à 48 mois de prison ferme pour escroquerie. L’intéressé faisait miroiter des voitures d’occasion à prix très attractif à ses victimes, invoquant l’importation des véhicules depuis l’Espagne via sa société. Une fois l’argent empoché, il disparaissait sans donner la moindre nouvelle à ses acheteurs. « Ses manœuvres ont été jusqu’à inscrire illégalement le siège de sa société à l’adresse d’une autre société, sans l’accord de cette dernière », peut-on lire dans le jugement prononcé ce jeudi. Une douzaine de personnes ont été lésées, pour des montants parfois très importants. « Entre août et septembre 2014, mon client a tout perdu : il s’est fait escroquer de 24.500€ », souligne Anne-Catherine Mignon, l’avocate d’un Marseillais de 36 ans constitué partie civile.

Ce dernier comparaissait en même temps sur le banc des prévenus pour s’être vengé de l’escroc en lui crevant les pneus. « Il m’avait mis en confiance et cela m’a valu une véritable descente aux enfers », expliquait-il durant l’instruction d’audience en octobre dernier. « En très peu de temps, j’ai perdu ma voiture, mon père, mon travail… J’ai contacté la police, mais ils ne m’ont pas écouté et ils l’ont laissé faire. »

Compte tenu des circonstances, le tribunal a finalement accordé la suspension du prononcé au Marseillais. Quant à Martin G., l’addition s’annonce nettement plus salée. Le tribunal a fait droit aux réclamations des parties civiles pour plus de 140.000€. Une somme pourtant bien inférieure au préjudice cumulé de ses différentes victimes – plus de 350.000€– et que le prévenu n’est pas prêt de débourser. Une fois les l’argent empoché, l’intéressé a quitté la Belgique pour l’Espagne. « Nous sommes en présence d’un bandit de grand chemin impliqué dans d’importantes activités frauduleuses dans différents pays », soulignait le parquet dans son réquisitoire. Jeudi, le ministère public a requis l’arrestation immédiate du prévenu. « Monsieur roule en Bentley en Espagne. Il est donc susceptible de se soustraire à l’exécution de sa peine. »

N.P.