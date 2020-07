"On a pratiquement zéro recette depuis le confinement. La charge de travail a fortement diminué. Espérons quand même que les activités prévues dans les centres culturels (en septembre) et les festivités de fin d’année (période de Noel) ne soient pas toutes annulées, elles aussi. Sinon, il faudra attendre au moins le printemps prochain pour se refaire. Cet été, on rate la Foire agricole de Libramont, le Baudet’stival, la fête à Chassepierre ou encore des festivités à Orval. 2020 ? En perte de 90 % par rapport à une année normale", indique Jean-Noël Grandjean, de la société Galène Event située à Léglise.