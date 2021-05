Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a condamné mardi l’ex premier échevin de Neufchâteau Daniel Michiels à 800€ d’amende et un mois de déchéance du droit de conduire pour conduite en état d’ivresse. L’ancien mandataire devait également répondre d’outrage sur des policiers. Mais le tribunal a déclaré la prévention non établie.



Petit rappel des faits. Le 16 décembre 2018, Daniel Michiels avait provoqué un accident de la route alors qu’il rentrait d’une soirée bien arrosée au volant de sa voiture à hauteur de Longlier. En état d’ivresse, l’ancien échevin – toujours en fonction à au moment des faits – avait tenté par tous les moyens d’échapper à la sanction. Il avait notamment fait mine d’appeler le bourgmestre et le chef de corps pour intimider les policiers, allant jusqu’à les menacer de ruiner leur carrière. Un comportement qualifié d’ « anormal, stupide, voire ridicule » par le tribunal, qui a toutefois estimé que cela ne relevait pas de l’outrage. « Le prévenu s’est mis en colère et a tenu des propos irréfléchis mais sans volonté consciente nette d’outrager les verbalisateurs », peut-on lire dans le jugement prononcé mardi.