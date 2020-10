La section secondaire de l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg (ISJ Carlsbourg), en province de Luxembourg, sera fermée dès ce mardi 13 octobre 16h10 et jusqu'au mardi 20 octobre inclus suite à un cas de Covid-19 au sein du personnel d'entretien de l'école. En raison de cette situation, l'ensemble de l'équipe d'entretien doit suivre une quarantaine. Les tâches comme la désinfection des locaux (y compris de l'internat), le nettoyage de la vaisselle ou des sanitaires ne peuvent plus dès lors être assurées et les mesures d'hygiènes minimales ne répondent plus aux normes au sein de l'établissement. Cette décision de fermeture n'est donc pas liée à une hausse de cas de Covid-19 au sein de la population scolaire, précise la direction de l'école.

Les élèves recevront des consignes, durant cette fermeture, concernant le déroulement des cours à distance.

Cette mesure concerne 420 élèves.