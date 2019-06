L’entreprise L’Oreal située à Libramont se porte bien. Et elle a pris pour habitude de mettre en avant ses différentes actions visant à améliorer l’environnement et ses dépendances énergétiques. C’est dans ce cadre qu’elle est devenue (depuis février dernier) ce qu’on appelle une "usine sèche". Un concept novateur pour l’entreprise. "C’est une usine où nous avons réussi à fonctionner en boucle fermée sur les usages de process industriel que l’on peut avoir pour l’eau. Comme par exemple, le lavage des équipements et la production de vapeur pour le fonctionnement de nos machines", explique le directeur général du site, Laurent Mercenier.

En clair, L’Oréal devient ainsi la première usine du groupe à être (presque) complètement autonome en eau. On parle ici de toutes les opérations industrielles impliquant l’eau traitée venant de la station d’épuration qui est propre à l’usine. Par conséquent, seule l’eau destinée à la consommation provient du réseau de distribution classique. "C’est une belle réussite collective. Devenir une usine sèche était la dernière étape pour atteindre nos objectifs de réduction environnementale. Avant, nous devions aussi filtrer l’eau usée avant de la rejeter dans le ruisseau à côté. Aujourd’hui, la boucle est fermée. On récupère tout", poursuit-il.

Dix ans après être devenu une usine carbone neutre, grâce à la mise en place d’un système de biométhanisation, L’Oréal innove encore. "Ce n’est pas qu’une question d’économie. On s’inscrit pleinement dans la démarche de développement durable, de recyclage, d’amélioration continue pour revaloriser nos déchets. Ici, nous produisons maintenant de la chaleur et de l’électricité verte à 100 %. Pour l’électricité, on produit même de trop. L’excédent est envoyé au réseau."

L’Oréal Libramont est aussi soucieux de l’environnement proche. Là aussi, on a changé ses habitudes. "C’est aussi une nouveauté depuis cette année. Nous avons arrêté de tondre constamment nos pelouses. On ne le fait plus qu’une fois par an. On souhaite préserver et améliorer la biodiversité sur notre site", conclut Brigitte Bekaert, la directrice de la communication.