La 85e Foire agricole et forestière de Libramont a débuté, vendredi, sous la canicule. La chaleur - plus de 30 degrés - a eu un impact sur la fréquentation. Les visiteurs ne se sont, en effet, pas déplacés en masse. Les parkings n’affichaient pas complet. Les allées n’étaient pas noires de monde, comme à l’accoutumée, par exemple, dans l’espace Ardenne Joyeuse.

"Lors du premier briefing de la journée, j’ai demandé aux organisateurs de diffuser des messages de vigilance à la sono et sur les écrans géants", souligne le docteur Bernard Jadoul, responsable du poste de soins pour la 22e année consécutive.

"Les conseils habituels en période de canicule, comme bien s’hydrater, se couvrir la tête ou encore éviter l’alcool, ont ainsi été rappelés." Le médecin, chef du service des urgences à l’hôpital d’Arlon, a, par ailleurs, demandé à ses équipes de se déplacer sur le champ de foire et d’être attentifs plus particulièrement aux enfants et aux personnes âgées. Une dizaine de malaises liés à la chaleur ont nécessité une prise en charge. Un pic d’interventions a été constaté entre 15 h et 17h.

"Une dame qui se trouvait près d’un ring de concours s’est évanouie", précise le médecin. "Elle a dû être brancardée. Au poste de soins, elle a retrouvé ses esprits. Elle n’a pas dû être hospitalisée."

Une vingtaine d’autres interventions ont été nécessaires pour des piqûres de guêpes et des blessures sans gravité consécutives à une chute. Un cycliste, qui a fait une chute à vélo, a été transporté en ambulance au Centre Hospitalier de l’Ardenne. Il souffre d’une commotion. "Au total, sur la journée, nous comptons 34 interventions, ce qui est peu par rapport aux années précédentes. Il faut dire qu’il y avait moins de monde, sans doute, précisément, en raison de la canicule", conclut le médecin urgentiste.