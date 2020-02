Michèle Mons delle Roche succédera à Dimitri Fourny à la mi-mars.

Alors qu’il avait fait le premier score de la liste Pour Vous, Yves Evrard ne succédera pas à Dimitri Fourny, le bourgmestre sortant. Il a annoncé, jeudi, qu’il avait fait le choix de rester au parlement wallon dans l’intérêt de la commune de Neufchâteau, précisant qu’il s’agissait d’un choix concerté étant entendu que la nouvelle équipe compte des mandataires MR, Ecolo et PS. Il sera conseiller communal et chef de groupe. La présidence du conseil communal sera confiée à Philippe Bruliau.

Michèle Mons delle Roche, 2e score, assumera les responsabilités de bourgmestre. Procureur du Roi à Marche-en-Famenne de 1985 à 2010, coach manager, elle a participé pour la première fois aux élections communales le 14 octobre 2018. À l’époque, elle nous avait confié qu’elle réalisait un rêve de petite fille. En effet, après ses études, la politique l’intéressait autant que la magistrature.

La Chestrolaise souhaite devenir la bourgmestre de tous, réconcilier les citoyens et rétablir le calme à Neufchâteau. En ce qui concerne les projets à mener à bien, elle attend que l’audit financier soit réalisé avant de les lister. Le dossier relatif à l’aménagement de la Cheravoie, déjà adjugé, fera l’objet d’une réflexion. Tout comme l’avenir des immeubles incendiés, Iannuzzi et La Roche, un chancre au centre de Neufchâteau, et le réaménagement des entrées de la ville.

La nouvelle équipe, qui devrait être en place le 16 ou le 17 mars, compte bien s’installer dans la durée.

Dans ce contexte, Simon Defat, 39 ans, employé de banque, futur premier échevin, succédera à Michèle Mons delle Roche le 1er janvier 2024. Il terminera le mandat de bourgmestre quelques mois avant les élections communales.

"C’est le choix de l’équipe", précise-t-il. "J’aurai d’abord en charge, les finances, l’urbanisme, l’aménagement du territoire, l’économie et les smart cities. En fin de législature, je ceindrai l’écharpe mayorale avec l’objectif de travailler dans la continuité et d’inscrire la dynamique de notre groupe dans la durée."

Nadia Lallemant