Ce n’était un secret pour personne, Nizar El Hajjaoui dit « Nizar », voulait ouvrir un restaurant dans la commune de Neufchâteau. Les travaux avaient un peu pris du retard. La crise sanitaire avait ensuite retardé l’ouverture officielle de celui-ci. Le restaurant se situe au cœur de l’exploitation Buffl’Ardenne, là-même ou le chef va chercher sa mozzarella et d’autres produits. Et ce samedi, les premières pizzas sont sorties des fourneaux.

Pour manger à l’intérieur, il faudra encore attendre la fin de la crise sanitaire. Nizar, un nom qui est très connu dans la Province. Multiple champion du monde de la pizza, formé notamment à Naples (le temple de la pizza), le pizzaiolo a fait du chemin depuis ses débuts. Il possède donc aujourd’hui deux enseignes (l’autre étant à Perlé, à quelques kilomètres de Martelange). Pourquoi s’installer aujourd’hui à Semel ? Une suite logique… « On travaille avec Buffl’Ardenne depuis longtemps. Je leur ai proposé un concept terroir, une formule avec une carte construite autour de leurs produits et ceux de la région », dit le chef. Outre les pizzas, des burgers, des lasagnes et d’autres spécialités « maison » ne demandent qu’à être dégustées, pour le moment, le week-end (take-away)…

La Buffalina. située à Semel, Chaussée de la Braquenière, 25 (6840 Neufchâteau)