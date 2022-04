Chaque année, les centrales 112 traitent des millions d’appels. L'ambition est de répondre à chaque appel dans les cinq secondes. Pour cela, il est essentiel que les systèmes de dispatching et de téléphonie fonctionnent correctement, mais ce sont les opérateurs qui font vraiment la différence. Leur sang-froid à l’autre bout du fil sauve des vies.

A Arlon, les 35 opérateurs sont débordés. " Le nombre d’opérateurs n’est plus suffisant, souligne le chef de service Jean-Michel Grégoire. Le week-end, ils reçoivent jusqu’à 1500 appels en 24 heures. Le Service public fédéral a décidé de recruter 15 personnes supplémentaires. Il s’agit d’emplois à temps plein. Ces fonctionnaires statutaires travaillent de 8 h à 20 h ou de 20 h à 8 h puis ont trois jours de récupération. Ils ne prestent pas plus de 13 à 14 jours par mois."

Le chef de service précise que les opérateurs d’une centrale 112 traitent les appels pour l’aide médicale urgente et l’intervention urgente des pompiers. " L’opérateur alerte les services de secours. Il apporte un soutien téléphonique en attendant l’arrivée de ceux-ci. Selon la nature de la situation et le degré d'urgence, le SMUR, le PIT ou l’ambulance est envoyé sur place. En ce qui concerne les pompiers, c’est le dispatching de la zone de secours qui décide des moyens matériels et humains à envoyer."

Le travail des opérateurs est effectué en continu. Les services des centrales d'urgence doivent être joignables 24h/24 et 7j/7. Une bonne gestion du stress est indispensable. Aucune formation médicale n’est nécessaire. Le CESS est le seul diplôme requis. Aucune expérience professionnelle n’est demandée. Les examens et les tests sont organisés à Bruxelles. Une formation de quatre mois est dispensée à Arlon. Inscription sur le site du Selor jusqu'au 1er mai 2022 inclus.