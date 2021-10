Jeudi soir, à Libramont, la FGTB et l'OGBL (Grand-Duché de Luxembourg) ont signé un accord qui formalise et renforce la collaboration entre les deux organisations syndicales. Il remplace l'accord signé en 2001 et 2015.

Les signataires ? Nora Back, présidente de l'OGBL, Thierry Bodson, président de la FGTB, Joël Thiry, secrétaire régional de la FGTB Luxembourg, et Jacques Delacollette, responsable des frontaliers belges auprès de l'OGBL.

Les deux organisations partagent les mêmes objectifs, à savoir la défense des intérêts de leurs affiliés et des travailleurs en général et la mise en place d’une société plus juste et plus solidaire. Dans ce cadre général, cette collaboration vise plus particulièrement la défense des intérêts des travailleurs frontaliers, tant au niveau de la prise en charge des dossiers individuels qu’à celui d’un rôle accru de pression politique à l’égard des pouvoirs publics et du patronat.

Concrètement, les deux organisations souhaitent développer et améliorer le service des consultations sociales. Pour ce faire, la FGTB met à disposition de l’OGBL des bureaux d’accueil pour les permanences.

A ce jour, l’OGBL dispose d’un bureau d’accueil pour les permanences à Bastogne - tous les mardis après-midi et les 1ers samedis matin du mois – Vielsalm - les 1ers et 3èmes jeudis après-midi du mois – et Aywaille les 1ers et 3èmes lundis après-midi du mois.

L’organisation grand-ducale assure, par ailleurs, l’accueil des travailleurs frontaliers belgo/lux pour ses affiliés, mais aussi pour les membres de l’OGBL, à Arlon - tous les jours de la semaine selon l’horaire d’ouverture des bureaux - et à Virton dans les locaux de la Mutualité Socialiste les 2ème mercredi après-midi et 4ème samedi matin du mois.

Au quotidien, les relations entre l’OGBL et la FGTB Luxembourg sont étroites. Les équipes de part et d’autre de la frontière partagent expériences, conseils et visions politiques dans toute une série de domaines qu’elles défendent sur le terrain ; notamment en matière de mobilité, de conditions de travail, de salaire, de santé en milieu professionnel. Lors de congrès, de colloques voire de manifestations, l’OGBL et la FGTB dans leur ensemble, Centrales comprises, unissent leur voix dans un même objectif : la défense des intérêts de leurs affiliés.