C’était le point le plus important abordé lors de ce conseil communal, ce mardi soir. Des aménagements de la Place communale sont prévus dans le futur, l’heure est maintenant à la désignation d’un auteur de projet. Pour ce dossier, un budget de 2.500.000€ HTVA est estimé.

Plusieurs points sont à respecter par le futur entrepreneur. La commune sera épaulée par Idelux Projets Publics dans cette tâche. « Citons notamment qu’il faudra conserver une grande partie végétale à côté de l’église actuelle, avec un espace ludique et créer une belle partie minérale avec l’installation d’une fontaine sèche. Construire une halle polyvalente couverte et maintenir une zone de parking. En outre, il va falloir prévoir l’extension de l’ancien presbytère si cela est possible », dit en substance Laurence Crucifix. La bourgmestre n’a pas manqué d’être interpellée par l’opposition qui s’inquiète d’abord des coûts que ces travaux vont engendrer.

« La nouvelle Place donnera un caractère moins froid, plus convivial à l’endroit. Nous sommes d’accord sur ce point. C’est très séduisant, très sexy comme projet. Mais aujourd’hui et en pleine crise sanitaire, a-t-on vraiment les moyens de s’engager dans un tel processus ? La commune ne devrait-elle pas envisager le fait qu’il va peut-être falloir aider à relancer les secteurs touchés par la crise, avant d’entreprendre de tels travaux. Et quels subsides avez-vous obtenus ? », s’interroge Roland Déom (LIBR'@VOUS). Ce à quoi la majorité tempère. « On a besoin d’avoir de l’ambition, d’un projet rassembleur. Oui, c’est le bon moment. J’espère qu’on pourra commencer le plus tôt possible », répond Laurence Crucifix.