La réforme provinciale du tourisme se poursuit, lentement mais sûrement. Dernièrement, les Maisons du Tourisme de la province et les instances provinciales se sont réunies à ce propos.

On le sait, la Province de Luxembourg ne s’occupera bientôt plus de la promotion touristique, pour concentrer ses missions touristiques sur l’accompagnement des opérateurs.

Que va devenir la marque “ Ardenne ”, véritable plus-value pour le tourisme provincial ? Sur le terrain, on craint d’être absorbé et perdu au sein de la marque “ Visit Wallonia ”.

Première bonne nouvelle, en province de Luxembourg, tous s’accordent pour défendre la marque “ Ardenne ”.

Qui va dorénavant s’en occuper et gérer les autres outils de promotions que sont le site web touristique du Luxembourg belge ou la revueRegards d’Ardenne? A priori ces missions retomberont sur les épaules des Maisons du Tourisme. “On doit préparer cette transition-là, explique la députée provinciale Marie-Eve Hannard que nous avons contactée.Pour ce faire, elles auront besoin d’un appui provincial. Nous avons convenu d’un calendrier de travail pour préparer la transition. ”

Il faudra aussi s’assurer de la bonne coordination du tout.

Que va devenir le bâtiment touristique marchois ?

Actuellement, il reste encore six agents (4,5 équivalents temps-plein) au sein de l’ATLB (association touristique du Luxembourg belge). L’ASBL est condamnée. Elle ne disparaîtra toutefois pas avant fin 2022 afin de poursuivre et clôturer des projets européens Interreg.

Que deviendront les nouveaux locaux marchois occupés par l’ASBL ? Pour rappel, l’ATLB (ex-FTLB) a quitté fin 2019 La Roche-en-Ardenne pour déménager dans un tout nouveau bâtiment sur le zoning du WEX. Dans ce bâtiment, on retrouve aussi le service provincial du tourisme.

“Les locaux pourront être proposés à des Maisons du Tourisme ou d’autres acteurs qui gravitent autour du tourisme”, répond la députée. C’est que le bâtiment doit garder sa vocation touristique, sans quoi la Province devra rembourser les subsides wallons reçus pour le construire.