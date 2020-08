La semaine dernière, le Conseil national de sécurité imposait le port du masque obligatoire dans l’espace public dans de nombreuses communes, la bulle de 5 personnes, les groupes de 10 en extérieur.

Pas de quoi décourager les touristes, à en croire quelques-uns des principaux sites touristiques de la province du Luxembourg. Et de fait, les rues de La Roche et Durbuy font toujours le plein de visiteurs.

"Les mesures décidées la semaine dernière n’ont pas vraiment eu d’impact sur la fréquentation de la ville, constate-t-on au syndicat d’initiative de Durbuy. Il y a toujours autant de monde. Les touristes flamands sont même en augmentation par rapport aux autres années. On voit que les gens ne sont pas partis à l’étranger cette année."

Même son de cloche dans les méandres de la vallée rochoise. "Les touristes sont bien là, observe une employée du syndicat d’initiative de La Roche. Quant aux mesures sanitaires, ils les respectent sans poser de question. Même s’il arrive que certains touristes en provenance des Pays-Bas s’interrogent sur les consignes. Les mesures sanitaires ne sont pas les mêmes chez eux."

Pas de gros changements non plus du côté des attractions :

"On enregistrait déjà une fréquentation limitée, les nouvelles mesures n’y ont rien changé, commente-t-on à l’accueil du Bastogne War Museum. Le musée disposant d’une surface limitée, on fonctionne désormais par créneau horaire avec 20 personnes par quart d’heure maximum. Du coup, la fréquentation avait déjà baissé par rapport à une année traditionnelle. Mais on ne s’en sort pas trop mal."

Les attractions du parc Adventure Valley de Durbuy croulent par contre sous la demande. "L’affluence est beaucoup plus importante qu’une année normale, nous explique-t-on sur place. C’est le même phénomène dans la plupart des attractions touristiques du pays. Les gens sont restés au pays. Cela dit, on n’est qu’au début du mois d’août. On ne bénéficie donc pas du recul nécessaire pour tirer un bilan de la saison touristique."

"Les mesures ont eu un effet positif"

La Roche est l’une des premières communes de la province, avec Durbuy, à avoir imposé le port du masque dans le centre-ville. Deux semaines plus tard, les autorités communales en tirent un bilan plus que positif : "On a d’abord craint que l’adoption de ce type de mesure ne fasse peur aux gens. C’est tout le contraire qui s’est produit : cela les a même mis en confiance, constate le bourgmestre Guy Gilloteaux. Nous avions déjà beaucoup plus de monde qu’en temps normal, avec une hausse de près de 20 % par rapport à une année traditionnelle. D’où la crainte de voir l’affluence diminuer. Mais pas du tout." C’est que le contexte sanitaire a brouillé bien des pistes : "Nos critères habituels ne tiennent plus la route. On aurait dû enregistrer une baisse de la fréquentation dans nos campings à cette période de l’année. Et pourtant la tendance se maintient. De même, certains gestionnaires s’attendaient à une décrue après le pic saisonnier du 21 juillet. Encore une fois c’est tout le contraire." Le port du masque n’a pas seulement rassuré les touristes et professionnels. "La population aussi est satisfaite. Beaucoup craignaient l’hyperfréquentation du centre-ville. On a rarement pris des mesures accueillies de manière aussi positive."