J’ai l’impression de terminer un marathon et de voir enfin la flamme du dernier kilomètre avec l’espoir de franchir, peut-être, la ligne d’arrivée". C’est en ces termes que Michèle Mons delle Roche, future bourgmestre, a réagi à la décision du bourgmestre sortant de maintenir le conseil communal de Neufchâteau ce jeudi 19 mars, tout en sachant que des mesures strictes de confinement, comme en France, pourraient changer la donne.

Dans la récente circulaire relative aux mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au Covid-19, Pierre-Yves Dermagne indique que le report des conseils communaux est à privilégier, mais que si la séance est absolument indispensable à l’exercice des missions de la commune, une retransmission vidéo peut être envisagée. Cette option a été retenue par Dimitri Fourny.

"Ce mardi, nous n’avons pas eu de contrordre", nous a confié Jean-Yves Duthoit, directeur général. "Le bourgmestre a décidé lundi que le public ne serait pas admis et qu’une retransmission vidéo serait organisée. L’installation du nouveau conseil communal se déroulera dans la salle Brasseur à l’hôtel de ville en présence des journalistes. Les tables ont été réparties de telle manière qu’il y aura une distance d’un mètre entre cha q ue mandataire."

La séance débutera par une communication relative à la validation, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, des élections communales du 16 juin 2019. Un deuxième scrutin qui a renvoyé dos à dos Yves Evrard (Pour Vous) et Dimitri Fourny (Agir Ensemble) et permis à la 3e Piste, en décrochant un siège, de s’allier à Pour Vous. Député wallon, Yves Evrard a décidé de conserver son siège et de céder l’écharpe mayorale à Michèle Mons delle Roche, deuxième score.

Une suspension de séance est prévue, après l’installation des mandataires, afin de permettre aux conseillers de l’action sociale de se réunir et de prêter serment. Ensuite, reprise de la séance pour la prestation de serment du président du CPAS.

Nadia Lallemant