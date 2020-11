Provisoirement mise à l’arrêt, la brasserie de La Gengoulf, à Villers-devant-Orval, a décidé d’innover avant de reprendre ses activités post confinement. Si tout va bien fin novembre/début décembre, André Odwa, Marc Histette et Olivier Tarnus vont ainsi lancer une idée originale pour préparer les fêtes de fin d’année autrement.

« Nous voulions une façon originale de vendre nos produits. C’est pourquoi un système de livraison en camionnette sera instauré. Il s’agit d’un Citroën de Type H, peint à nos couleurs. Selon un certain montant d’achat bien défini, nous irons livrer à votre domicile. Nous n’irons pas trop loin non plus, car le véhicule a quand même 52 ans et des kilomètres au compteur (rires). Partons sur une quinzaine de bornes autour de la brasserie. Chez vous, nous ouvrirons les portes et fenêtres de la camionnette. On passera un bon moment en dégustant des bières. Nous travaillons encore sur les différentes formules à proposer sur place. On pourrait, par exemple, offrir une Gencoulf pression, ou une bière chaude : notre Gencoulf chaude qui a eu pas mal de succès les années précédentes. Comme on ne peut pas faire de Marché de Noel cette année, le Marché de Noel viendra chez vous », explique le premier cité.

Quant aux autres produits, ils seront bien évidemment disponibles. Lancée en mars dernier, la Gencoulf Bio a d’ailleurs bien marché. Elle a même remporté un concours international à Lyon, obtenant une médaille d’argent. Tous les détails de ce nouveau concept seront bientôt à découvrir sur la page officielle de la brasserie.

Brasserie Gengoulf SCRL, 24, rue des Hawys, 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL (B). Téléphone:+32(0)498.262.478 Site : http://www.gengoulf.be. Les visites se font le samedi de 10 à 17 heures.