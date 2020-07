Soucieuse de faire participer un maximum de personnes, l’équipe de la MTG a demandé, non seulement à l’Assemblée Générale et à l’équipe, mais aussi et surtout aux Gaumaises et Gaumais de voter pour le nouveau logo.

Pour célébrer ses 20ans, la Maison du Tourisme de Gaume souhaitait vivement souligner son nouveau souffle et sa soif d’ouverture caractéristique de notre époque." Visant à établir une cohérence visuelle avec les Marques Gaume et Ardenne, et avec la Lorraine Gaumaise, l’élection d’un nouveau logo montre notre volonté de souligner le dynamisme de l’équipe, son esprit d’ouverture, et les actions innovantes qu’elle met en place afin d’accomplir ses missions. Pour rappel, celles-ci consistent à développer le tourisme en Gaume par la création de nouveaux outils, événements ou sentiers; à promouvoir le tourisme par le biais d’actions dynamiques et positives; et à accueillir et conseiller les touristes. Le slogan « Visit Gaume » met également en exergue cette volonté d’ouverture à un public plus international, en rappelant par exemple « Visit Wallonia ». En plus de représenter l’ASBL et sa jeune équipe, le logo symbolise certains attributs de la Gaume : ses paysages en rondeur, sa lumière féérique et dorée, sa nature généreuse et douce."

© DR



Sur un total de 834 votes (816 en ligne, 18 en papier), le logo A a remporté 54,80% des voix ; le B 5,26% ; et le C 39,94%. Le vote a également généré beaucoup d’interactions sur les réseaux sociaux : un peu plus de 11.000 personnes ont été touchées via Facebook ! Soit une belle victoire pour le logo A ! Celui-ci représente les 3 cuestas gaumaises, avec pour base la Semois et ses doux méandres, les forêts de feuillus qui font la douceur de notre nature, et les 9 formes représentent les 9 communes du territoire : autant de caractéristiques qui rassemblent le Nord et le Sud de la Gaume. Le tout, illuminé par le soleil et englobé dans une silhouette de maison qui accueille et rassemble.

"Dynamisme, convivialité, valorisation de notre région, sont autant de valeurs qui seront désormais véhiculées au cœur de notre communication et de nos actions, et ce grâce à ce nouveau logo."