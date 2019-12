Des faits d’armes, méconnus du grand public, seront mis en lumière, le 14 décembre à la Barrière Hinck (Sainte-Ode), dans le cadre du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Un hommage sera rendu, en partenariat avec la Composante médicale de la Défense et le War Heritage Institute, aux civils et militaires qui, au péril de leur vie, ont soigné les blessés, à quelques kilomètres du champ de bataille.

" Quand la 326e Compagnie médicale aéroportée est arrivée dans la région à la mi-décembre, pour être intégrée au dispositif militaire, la situation était catastrophique à Bastogne", rappelle le général-major Pierre Neirinckx, commandant de la Composante médicale et aide de camp du Roi. "Décision a été prise d’installer l’hôpital de campagne de la 101e division aéroportée à la Barrière Hinck afin de disposer d’axes d’évacuation des blessés éloignés des combats."

Le 20 décembre 1944, l’hôpital est attaqué par l’ennemi : blessés et équipes médicales sont chargés sur des camions et conduits en Allemagne. Des civils, dont les infirmières Renée Lemaire et Augusta Chiwy, prennent le relais. Ils installent un hôpital dans un magasin de la rue de Neufchâteau à Bastogne (Voir ci-contre).

" L’épisode de la 326e a été peu médiatisé", explique Pierre Pirard, bourgmestre de Sainte-Ode. "Nous avons, dès lors, décidé d’organiser une journée de commémoration fastueuse en présence de nombreuses personnalités dont l’ambassadeur des États-Unis. L’hôpital de campagne sera reconstruit à l’endroit où il se trouvait en décembre 1944. L’emplacement a été identifié après la Seconde Guerre mondiale grâce au matériel médical qui y avait été enterré."

Le site sera animé par un convoi d’ambulances d’époque et actuelles lesquelles achemineront, au départ de Bastogne Barracks, des blessés grimés. Les avancées technologiques en matière de soins apportés aux blessés dans les zones de guerre seront présentées dans deux postes médicaux belge et américain. Des navettes seront organisées, durant la journée, entre le Bastogne War Museum, Bastogne Barracks et la Barrière Hinck.