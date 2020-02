Les organisateurs doivent atteindre les 600 participants pour battre le record

Pour sa 60e édition, le carnaval de Marche va s’attaquer à un record du monde. Celui de la plus grande farandole. Un défi lancé par le comité carnaval au groupe des Biessons, l’une des formations les plus emblématiques du folklore local.

"La farandole doit atteindre les 600 personnes", souligne Rémy Remacle, président du comité carnaval. "On invite tout le monde à y participer, que vous soyez carnavaleux ou pas. Si on voit que l’engouement est présent dans les prochaines semaines, alors on fera officialiser le record."

Rendez-vous sur la place de l’église le samedi 8 février à l’occasion de la grande collecte. Ce défi s’inscrit dans le cadre des célébrations menant au week-end carnavalesque à proprement parler, les 22 et 23 février prochains. "Chaque groupe a reçu un défi à relever sous peine de se voir imposer un gage", poursuit Rémy Remacle. "Prendre 300 photos avec 300 personnes, transformer une benne de tracteur en piscine municipale, organiser un bowling humain, monter un "band" digne du carnaval de Dunkerque… Le jour de la farandole, l’Harmonie Communale devra par exemple interpréter l’hymne du carnaval de cette année avec un musicien issu de chaque groupe. Sachant que tous les groupes n’ont pas leur musicien, ça peut-être amusant."

Bien décidés à marquer le coup pour la 60e édition, les organisateurs ont quelque peu bousculé le programme des festivités. À commencer par celles du samedi après-midi. "Contrairement aux années précédentes, on ne va plus chercher le Grand-Mautchî chez lui. Cette année, plusieurs cortèges déambuleront dans le centre-ville. Ils se rassembleront tous à un moment donné pour ensuite conduire le Grand-Mautchî vers son intronisation sur le parvis du Château Jadot. Chaque cortège aura son harmonie, dont deux harmonies françaises en résidence à Marche durant les festivités."

Autre nouveauté : un spectacle sons et lumières sur le site des pères franciscains le samedi soir, suivi d’une parade des lanternes participative. "Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre avec un lampion sont les bienvenues. On publiera même un tuto pour fabriquer son propre lampion."

Infos et programme sur carnaval.marche.be.

N.P.