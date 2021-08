La station essence Shell de l’aire de Berchem direction la Belgique compte 51 pompes.

En ce week-end de chassé-croisé, ils seront nombreux les vacanciers à s’arrêter sur l’aire de Berchem au Luxembourg. Bien connue des automobilistes, cette zone de passage de 60 000 m² est située le long de l’autoroute A3, et c’est l’une des aires les plus importantes d’Europe. Elle compte deux stations essence, une dans chaque sens. La station Aral en direction de la France propose 32 pompes tandis que la station Shell en direction de Luxembourg-Ville et la Belgique en totalise 51, dont 24 pour les poids lourds)… En fait, il s’agit de la plus grande station-essence au monde.

L’été, cette aire est fréquentée par 20 à 30000 personnes par jour ! Et les files sont longues pour y faire le plein d’essence. On peut le comprendre tant les prix de l’essence sont nettement inférieurs (40 centimes en moins) à ceux pratiqués en France ou en Belgique. Pour info, le Super 95 est affiché à 1,335 € et le Diesel à 1,221 €.

Trouver une place de parking sur les 162 totalisées sur l’aire de Berchem n’est pas aisé mais le turnover est très important : nombreux sont les vacanciers à s’y arrêter également pour faire le plein de tabac, les prix y étant moindres.

La station Shell fait aussi particulièrement attention aux chauffeurs poids lourds qui transitent à la station et sur le parking tout au long de l’année. Elle a mis en place un système de ravitaillement en carburant unique et ultra rapide permettant un gain de temps de moitié par rapport à un ravitaillement normal. Des écrans interactifs installés à hauteur des pompes poids lourds affichent les promotions en cours ou encore de nombreuses informations, telles que les conditions climatiques ou le trafic, le tout en treize langues...