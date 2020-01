Miroir télévision, cave à vin connectée, ambiance sur commande… L’hôtellerie du futur frappe à nos portes : la société rochoise Seetech ouvrira prochainement des chambres d’hôtes hyperconnectées à la gloire de la domotique dans le village de Hives (La Roche).

"Tout le monde connaît la gestion du chauffage, des volets et de l’éclairage par la domotique. Mais on ne réalise généralement pas tout le potentiel de la domotique, surtout pour les professionnels", souligne Serge Étienne, patron de Seetech.

"L’idée avec ces chambres d’hôtes est de montrer le pouvoir et l’utilité des installations domotiques poussées à leur maximum." Dès la réservation, une application permettra au client de personnaliser son séjour et d’accéder à des offres complémentaires.

"Le client pourra par exemple choisir la température de la chambre, ou encore son mode de séjour (romantique, sportif…) pour déterminer la lumière et l’ambiance de la pièce. Il pourra également bénéficier d’un message d’accueil vocal via des haut-parleurs invisibles et d’un écran personnalisé. Le but est de créer des scénarios réfléchis que le client peut sélectionner en fonction de ses envies."

L’infrastructure comptera 5 chambres (3 standards, une de luxe et une suite avec jacuzzi privatif et TV-miroir dans la salle de bains). Elle proposera également une table d’hôte, un centre wellness, des bornes de recharge pour vélos et véhicules électriques, ainsi qu’une cave à vin connectée via un système badge.

"Il y a bien sûr quelqu’un à l’accueil, mais nous voulons faire en sorte que le client puisse accéder au maximum de services, quelle que soit l’heure du jour et de la nuit, et ce, grâce à la domotique."

En gestation depuis 3 ans, le projet hôtelier s’étoffera par la suite d’un espace privé, sorte de showroom reproduisant l’intérieur de la maison de demain. Gestion des images et du son personnalisée, écrans motorisés dissimulés dans les murs et les faux plafonds…

"Nous voulons démontrer qu’il est possible d’être connecté sans avoir l’impression d’être dans une maison connectée", poursuit Serge Étienne.

Vidéoprojecteurs dissimulés, écran LED personnalisable grand format, écran de projection rapprochée en 4K… Le showroom devrait être opérationnel, cet été. L’ouverture des chambres d’hôtes est prévue pour fin mars.