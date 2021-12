La première édition de la revue provinciale " #Ça, c’est la Province ! " vient d’être mise en ligne. Une façon pour la Province de Luxembourg de démontrer qu’elle est là et bien là pour aider les habitants de son territoire dans des secteurs aussi importants que la santé, l'agriculture, la culture.

" Quand bien même l’image de l’Institution provinciale est à dépoussiérer quelque peu, la Province est à la base d'un nombre conséquent de missions et d'actions dont beaucoup ignorent qu'elle en est à l'initiative, la gestion, la concrétisation, l'administration", rappelle Pascal Willems du service communication.

Cette revue provinciale vise, donc, principalement, à mettre en avant tout ce que la Province fait pour ses habitants et à leur faire savoir. Dans ce contexte, il est prévu de solliciter prochainement les 44 communes pour leur demander d’éditer dans leur bulletin communal un résumé des sujets les plus pertinents pour leurs habitants.

" # Ça, c’est la Province ! " se veut dans l’air du temps et des nouvelles technologies. Dans un souci d’économie et d’écologie, cette revue est digitale. Elle se veut aussi interactive avec des liens vers des vidéos. Et devrait l’être plus encore à l’avenir.

Dans ce numéro initial, il est question du futur réseau cyclable des points-nœuds, de l’exposition Agripédia@Lux et ses dérivés, d’un métier provincial à la loupe à savoir le service cours d’eau plus actif que jamais dans la foulée des inondations, des 100 ans des bibliothèques, du radon dans les habitations, des aînés citoyens actifs dans leur commune et de Senior Focus, la petite boîte jaune fluo qui peut sauver des vies.

Cette revue provinciale sera trimestrielle. Chaque nouvelle saison apportera son lot d’informations. Ainsi, cette édition initiale a été mise en ligne le premier jour de l’hiver 2021-2022. Et le prochain rendez-vous pour la deuxième est fixé au 21 mars, quand commencera le printemps.

La revue est consultable sur :

https://www.province.luxembourg.be/fr/revueprovinciale.html?IDC=5554#.YcQwOcnMKHt).