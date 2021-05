Marielle Remy a décidé de démissionner de son poste de présidente de Vivalia, l'intercommunale de soins de santé de la province de Luxembourg.

" C’est avec beaucoup de regret et après mûre réflexion que je fais ce choix", explique-t-elle. "Les perspectives et les projets que je souhaiterais développer pour Vivalia ne peuvent aboutir pour diverses raisons. Et donc à titre personnel, je ne me puis continuer dans un modèle de fonctionnement qui ne me convient pas."

Le président provincial du MR, Benoît Piedboeuf, a réagi dans un communiqué.

" Personnellement, pour t'avoir vue progresser laborieusement mais avec abnégation, je le regrette. Par contre je salue ton geste qui est la démonstration de cette incapacité politique de gérer intelligemment ce dossier", souligne-t-il.

Selon Benoît Piedboeuf, le dernier conseil d’administration en est encore l'illustration.

" Vous vous êtes fait enfumer par rapport au rattrapage 2019 qui n'est pas dans les comptes et qui est présenté comme soi-disant une aide du fédéral indisponible pour raison Covid, sur les comptes de 2019, et par rapport au focus mis sur Bastogne sur le volet infirmières alors qu'Arlon devrait être une priorité absolue !"

"Si la majorité provinciale ne se rend pas compte des manipulations politiques et administratives auxquelles elle se soumet, nous finirons riches mais sans plus aucuns soins de qualité dans notre province. C'est lamentable ! ", conclut-il.