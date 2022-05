La Province de Luxembourg vient de mettre en ligne une version actualisée de son site web, un site plus actuel, plus convivial, plus accessible... Si l’adresse est inchangée, il a bel et bien fait l’objet d’une profonde refonte. Il se présente dans un style à la fois plus clair et épuré. Il propose des actualités dynamiques sur les projets provinciaux.

Parmi les "gros" chantiers de la Province, figurait en tête de liste la refonte du site provincial. Pour elle, comme pour bien d’autres institutions, pareille vitrine, et porte d’accès virtuelle sur ses activités bien réelles, est devenue incontournable.

"Il importe de rappeler que la durée de vie d’un site internet est aujourd’hui de 3 à 5 ans", rappelle le porte-parole provincial. "Les facteurs qui influencent les besoins de mise à jour sont multiples : du contenu actualisé, les aspects graphiques et ergonomiques, les facteurs techniques et technologiques, etc."

Le nouveau site provincial se veut aussi plus accessible aux personnes différenciées.

Certains textes ont été réécrits en langage FALC, abréviation de Facile à lire et à comprendre, afin de respecter l’obligation d’accessibilité numérique fixée par une loi belge depuis septembre 2020. Celle-ci impose aux services publics d’adapter leurs sites internet pour être accessibles, ce qui aide non seulement les 15 % de la population qui souffrent d’un handicap visuel, auditif, cognitif ou moteur, mais améliore également l’accès pour tous.

La Province de Luxembourg est en bonne voie pour répondre à ces normes européennes en matière d’accessibilité des sites web. Officiellement mis en ligne le 30 avril, le nouveau site a pour ambition de donner une image plus moderne de la Province. Il se définit comme une vitrine ouverte sur ce que fait la Province pour ses citoyens. Il aspire également à… dépoussiérer l’image d’une institution que certains considèrent comme surannée.

N.L.