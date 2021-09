Parmi les dix lauréats, des agriculteurs de Musson, Rancimont, Redu et Rossart

Le concours "Qu’elle est belle ma prairie", organisé par Natagora, la Fugea et Natagriwal, a choisi de mettre en valeur et de récompenser l’élevage extensif, particulièrement utile à la biodiversité et à l’environnement.

La province de Luxembourg compte quatre finalistes : Jean-Jacques Cailteux de Musson, Johnny Van Quaetem de Rancimont (Léglise), Dimitri Toussaint de Redu (Libin) et Isabelle Martin de Rossart (Bertrix).

Ces agriculteurs ont été sélectionnés pour la qualité biologique de leurs prairies et la durabilité des systèmes mis en place dans leurs exploitations. Ils seront récompensés au Salon Professionnel de l’Autonomie Fourragère organisé par la Fugea ce 23 septembre à Floreffe.

Au total, dix lauréats ont été sélectionnés en Wallonie sur base de la valorisation de leurs prairies pour leur élevage mais aussi sur la qualité biologique des prairies présentées. Parmi eux, deux gagnants seront présentés le jeudi 23 septembre. Le premier prix repartira avec l’animal d’élevage de son choix pour son exploitation. Un prix jeune sera également décerné.