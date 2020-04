Les travaux de rénovation de l’Euro Space Center à Transinne (Libin) ont pris du retard en raison du confinement. Ils ne seront pas terminés le 30 juin, comme annoncé en septembre dernier, date d’ouverture du chantier.

"Les travaux ont été interrompus d’une part, car il y avait trop de monde sur le chantier et il n’était pas possible d’assurer la distanciation sociale, d’autre part, car les équipes manquaient de matériaux" explique le directeur Jean-Marcel Thomas. "Nous espérons relancer le chantier dans le courant de la semaine prochaine avec des équipes réduites."

En ce qui concerne les aménagements extérieurs, à savoir la plantation des arbres, les abords, les parkings et les voiries de desserte, les travaux se déroulent normalement. Les délais pourront être respectés.

"La réouverture le 1er juillet n’est plus d’actualité", poursuit le directeur. "Nous ne savons pas encore avancer de date précise car les travaux d’intérieur prendront, sans doute, beaucoup plus de temps que prévu avec des équipes réduites. Nous espérons rouvrir entre le 1er août et le 1er septembre."

Quoi qu’il advienne, des mesures seront prises pour assurer la sécurité des visiteurs, comme la limitation du nombre de personnes, le port obligatoire du masque et la distribution de gel et/ou de lingettes désinfectantes.

Côté personnel, sur les 23 personnes en CDI, dix sont en chômage technique. Depuis le début du confinement, le télétravail a été généralisé. Dès l’assouplissement des mesures, les employés pourront regagner le LEC à Libramont où ils ont été établis leur QG.

Le directeur général d’IDELux, Fabian Collard, indique pour sa part que tout sera mis en oeuvre pour rouvrir cet été.

"Les voyages à l’étranger ne pourront sans doute pas se dérouler normalement et la clientèle belge sera en augmentation", indique-t-il. "Nous avons hâte de présenter les nouveautés, comme le village martien, doté de quatre modules, et la simulation de chute libre."

