D’importants moyens sont actuellement déployés pour tenter de retrouver Lucien Lambert, 86 ans, disparu depuis cette nuit dans les environs d’Hubermont (La Roche). L’octogénaire et son épouse se sont égarés dans les bois lors d’une promenade en voiture. Lucien Lambert aurait laissé son épouse sur place et poursuivi son chemin à pied pour chercher de l’aide. On ne l’a plus revu depuis. La police, la protection civile et les pompiers participent aux recherches. Chiens et drones quadrillent le secteur à la recherche du disparu. Des battues devraient avoir lieu dans le courant de l’après-midi. La police recherche d’urgence des personnes possédant un quad pour contribuer aux recherches, peut-on lire sur la page Facebook de la commune de La Roche. Les personnes en possession d’informations sont invitées à contacter le 0496/143.143 ou le 0474/657.749.