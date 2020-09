La commune de La Roche-en-Ardenne recevra le 2 octobre le titre honorifique de "Commune du commerce équitable". Elle est ainsi la 13ème commune du commerce équitable en Province de Luxembourg !

Pour rappel, le commerce équitable permet de garantir des conditions de travail décentes et un revenu juste aux travailleurs des pays du Sud. Bon nombre d’aliments que nous consommons quotidiennement peuvent aussi être issus de cette alternative au commerce conventionnel.

La commune rochoise va être récompensée pour son travail de promotion et de sensibilisation au commerce équitable. Le projet a particulièrement été porté par les membres d’un comité de pilotage actif et diversifié réunissant ADL, administration communale, collège, commerces, écoles et maison de la Culture autour d’un objectif commun et solidaire.

Les événements de sensibilisation annuels, la communication régulière autour du commerce équitable, les activités de sensibilisation dans les écoles ainsi que les nombreuses initiatives prises en faveur des produits agricoles locaux et durables sont les points forts de leur campagne sur le territoire.