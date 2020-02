Dimanche matin, la nationale 807 reliant Hotton et Soy a du être fermée à la circulation en raison des vents violents qui soufflent sur le territoire.

"Les chutes d’arbres à répétition ont mis les pompiers en danger", souligne le bourgmestre de Hotton Jacques Chaplier. "Le travail de dégagement a du être interrompu. Nous avons contacté l'IRM et rien ne permet d'affirmer qu'il y aura une accalmie dans les prochaines heures. La route entre Hotton et Soy restera donc fermée jusque lundi." Des déviations sont mises en place, via Ny d’un côté, via Menil, Hampteau et Werpin de l’autre.