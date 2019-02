Les faits remontent à 2016 et se déroulent dans un village proche d’Étalle. Durant cette période, on peut dire que Julie (nom d’emprunt) traverse un moment compliqué dans sa vie. Pour l’aider, elle suit fréquemment des séances chez un psychiatre. Et pour tenter de se relaxer au mieux, elle passe souvent son temps au manège, en compagnie des chevaux. C’est là qu’elle va rencontrer une première fois Marc (nom d’emprunt), un masseur amateur qui se dit spécialiste du Reiki.

Ce jour-là, Marc montre ses talents à Julie en lui faisant un petit massage des épaules. Cette dernière, se sentant soulagée, décide de contacter à nouveau Marc pour une séance à domicile. C’est là que les choses dérapent. Face au juge, le prévenu continue aujourd’hui de nier les faits qui lui sont reprochés, ce qui irrite l’avocate de la partie civile. "Il prétend de ne pas s’être présenté chez ma cliente pour exercer la séance de Reiki. Il n’y a pourtant pas le moindre doute sur les faits. Le prévenu est un menteur : il l’a touchée, lui a mis la main sur les parties génitales à plusieurs reprises. Au début, Julie ne comprenait pas trop ce qui lui était arrivé. Mais deux mois plus tard et suite au conseil de son psychiatre et de ses proches, elle a décidé de déposer plainte", explique Me Bariau.

"Moi, je vous aurais aussi mis une prévention supplémentaire. Dans ce dossier, il y a en effet quelque chose de plus important encore. Au manège, vous avez saisi la victime pour lui remettre une vertèbre en place. Elle s’est sentie un peu soulagée. Selon la loi, c’est exercer de façon illégale l’art de guérir. Quand vous n’avez pas les compétences et que vous touchez le corps d’une femme, moi je ne le supporte pas. Dès lors, le seul moyen de s’en sortir et de nier la suite", dit le substitut Lejeune, qui représente le parquet et qui suit la demande de la partie civile qui a subi un dommage moral : une amende administrative et un dédommagement.

Du côté de la défense, on continue de nier en bloc et on demande l’acquittement, prétextant que Julie a tout inventé ou presque. Le verdict sera rendu le mois prochain.