L’eau du barrage de La Gileppe alimentera le Center Parcs et le zoning de Burtonville

Selon la Société Wallonne des Eaux, actuellement, il n’y a aucun risque de pénurie dans les provinces de Namur et de Luxembourg. " Le stock de départ est élevé, précise Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. Le niveau des nappes phréatiques à la sortie de l’hiver était le plus élevé depuis les cinq dernières années."

Reste que dans certaines communes, comme à Vielsalm et à Beauraing, où l’augmentation de la consommation est liée à l’activité touristique et/ou économique, la production des captages locaux n’est plus suffisante. Des travaux sont en cours pour renforcer le réseau d’eau.

" A Vielsalm, la Société Wallonne des Eaux investit 20 millions d’euros pour augmenter la réserve d’eau disponible et répondre aux besoins croissants , explique Benoît Moulin La construction du réservoir de 5 000 m3 de la Grande Vecquée sur les hauteurs de la Baraque Michel est presque terminée. Il alimentera la station de Stembert qui potabilise l’eau du barrage de La Gileppe."

Les phase suivantes, à savoir la pose de canalisations vers Trois-Ponts et Vielsalm ainsi que l’installation d’un surpresseur à Hénoumont, ont pris du retard car les matériaux n’ont pas été fournis dans les délais impartis. La construction d’un réservoir et d’une station de traitement au Grand-Bois, près de Burtonville, est en phase d’adjudication. Le Center Parcs et le zoning de Burtonville seront alimentés par La Gileppe début 2024. Les habitants seront approvisionnés par les captages locaux.

Dans le Namurois, les travaux de pose de la conduite de 27 kilomètres entre Florennes et Mesnil-Saint-Blaise se terminent. La station de pompage de Blaimont est située en aval de cette adduction. Le tronçon de l'adduction entre Mesnil-Saint-Blaise et Beauraing est pris en charge par la SWDE. Si les délais sont respectés, la distribution d'eau sur Beauraing via la carrière Berthe à Florennes pourrait être opérationnelle en janvier 2023.