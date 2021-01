Lundi matin, le Guide Michelin a dévoilé sa sélection 2021 des meilleurs restaurants belges lors d’une cérémonie virtuelle diffusée en direct depuis Mons. Un établissement de la province du Luxembourg figure parmi les lauréats. Installé depuis deux ans à Grand-Han après trois ans dans la vieille ville de Durbuy, la Table de Manon décroche l’Award Jeune Chef. « C’est vraiment une grande surprise » commente la cheffe Manon Schenck au moment de recevoir son prix. « On est situé dans les Ardennes mais on a décidé de jouer la carte des produits de la mer, notamment le homard breton. Suite à un passage en Bretagne, on a gardé contacts avec nos fournisseurs là-bas. Du coup, en saison les homards viennent de là-bas. On en a fait notre atout majeur, avec les viviers directement dans la salle. »

Une récompense qui s’ajoute au Bib Gourmand décroché fin 2020. « Ca met du baume au cœur dans cette période compliquée », ajoute la jeune cheffe d’origine alsacienne. C’est une reconnaissance de notre travail, ça va nous booster pour la suite. C’est un métier masculin, mais on est de plus en plus nombreuses maintenant à se démarquer. Les gens sont plus attentifs à une cuisine de femme, et ils le remarquent. » Le restaurant est fermé en raison de la crise sanitaire, mais l’établissement propose toujours des plats à emporter du vendredi au dimanche.

N.P.