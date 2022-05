Dans le cadre de la récente modification législative fédérale permettant d’organiser la vaccination contre le Covid-19 dans les pharmacies, la Wallonie lance progressivement, depuis lundi et jusqu’au 30 juin prochain, une expérience pilote de vaccination en pharmacie.

Cette nouvelle étape permettra de multiplier les initiatives de proximité qui pourront être déployées dans le cadre de la prochaine campagne de la dose booster pour se protéger du coronavirus.

L’opérationnalisation de cette vaccination de proximité, organisée en collaboration avec les trois fédérations des pharmaciens - l’Association Pharmaceutique Belge (APB), l’Association des Unions de Pharmaciens (AUP) et l’Office des Pharmacies Coopératives de Belgique (OPHACO) - sera réalisée dans 26 officines pilotes dont 6 dans le Namurois et 5 en province de Luxembourg. Ces officines étaient déjà partenaires des centres de vaccinaton.

Concrètement ? Durant cette période, tous les citoyens wallons, âgés de 12 ans et plus, peuvent se faire vacciner contre le Covid-19 dans l’une des pharmacies désignées. Cette nouvelle possibilité de vaccination pour la population vient compléter la vaccination, toujours possible, dans les neuf centres ouverts en Wallonie ou via les cabinets des médecins généralistes.

Afin de lancer ce nouveau processus, les pharmaciens impliqués ont reçu une formation complète relative aux procédures de vaccination contre le Covid-19 notamment concernant la vérification des conditions d’éligibilité des personnes à la vaccination, la conservation, la préparation, l’administration des vaccins ou encore la surveillance post-injection des effets indésirables.

Les 26 officines pilotes ont également réalisé les ajustements nécessaires pour recevoir les patients dans des conditions optimales pour la vaccination. Le pharmacien aura également la responsabilité d’enregistrer la vaccination, afin qu’un certificat de vaccination puisse être établi pour le patient.

En parallèle de ce lancement, un projet pilote visant à mettre en place de nouvelles procédures simplifiées de vaccination chez les médecins généralistes sera prochainement déployé. Le coordinateur de la vaccination en province de Luxembourg, le Dr Guy Delrée, médecin généraliste à Marche-en-Famenne, attend avec impatience l’application de procédures simplifiées chez les généralistes. En revanche, il émet des réserves sur la vaccination dans les pharmacies.

"Si cette phase pilote permet de vacciner un plus grand nombre de citoyens, c’est une bonne chose, souligne-t-il. Cela dit, je perçois cette initiative comme une occasion manquée de parler de prévention. En effet, lorsqu’un patient se rend en consultation chez un généraliste pour se faire vacciner, son état de santé global est analysé. Le médecin peut dépister des maladies cardio-vasculaires, des formes graves du diabète ou encore un cancer. Un pharmacien, en revanche, ne prend pas en compte l’état de santé général ."

Nadia Lallemant