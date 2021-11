Que faire d'un grille-pain qui ne marche plus ? D'une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d'un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! Le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Chiny organise le samedi 27 novembre de 9 à 12 h le premier Repair Café de Chiny. La Maison des Artistes, rue du Faing à Jamoigne, se transformera en atelier de réparation.

Plusieurs réparateurs bénévoles seront là pour vous aider à réparer. Outils et matériel sont également disponibles sur place. On apporte au Repair Café les choses en mauvais état : grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle... tout ce qui ne marche plus est bienvenu, et aura peut-être la chance d'une seconde vie. Les experts du Repair Café ont presque toujours la main heureuse.

En préconisant la réparation, le Plan de Cohésion Sociale de Chiny veut contribuer à réduire les montagnes de déchets. " C'est urgent" explique Stéphanie Raskin, cheffe de projet du PCS de Chiny " Nous autres, Européens, jetons énormément, notamment ce qui est à peine abîmé et qui serait parfaitement réutilisable après une simple réparation. Mais pour nombre d'entre - nous, réparer n'est plus chose normale. Au Repair Café, nous voulons changer les choses."

Le Repair Café veut aussi être un lieu de rencontre où les habitants du quartier apprennent à se connaître autrement, et où ils découvrent que connaissances pratiques et expertise ne manquent pas près de chez eux.

L’échevine Lisiane Malhage précise que " Réparer un vélo, un lecteur de CD ou un pantalon avec l'aide d'un voisin ou d'une voisine qu'on ne connaissait pas jusqu'alors change notre regard sur cette personne. Faire des réparations ensemble peut déboucher sur des contacts vraiment sympathiques dans le quartier."

Enfin, Stéphanie Raskin souligne que " réparer ne permet pas seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de précieuses matières premières, et contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Repair Café veut surtout être une expérience ludique et gratifiante de la réparation, qui s'avère souvent très simple."

Après le 27 novembre, le Plan de Cohésion Sociale a l'intention d'organiser régulièrement un Repair Café dans la commune de Chiny. Les dates et les lieux des prochaines éditions seront communiqués prochainement.