À Marche, la ville renforce peu à peu son emprise sur le Fond des Vaulx. Lundi soir, le conseil communal s’est accordé sur l’acquisition de cinq nouvelles parcelles pour une superficie globale de 3,3 hectares. Des parcelles boisées situées non loin de la cabane spéléo.

"Certains arbres, dont quelques-uns scolytés, vont être abattus, mais l’objectif est vraiment de garder la parcelle et d’y planter des espèces indigènes. Tout a été examiné avec le DNF", explique Valérie Lescrenier, échevine en charge de l’environnement. L’aménagement du site prévoit la mise à blanc de certains épicéas, la plantation de feuillus indigènes, et le passage en éclaircie dans le restant de la parcelle pour favoriser les arbres les plus beaux. "Nous proposons des collaborations avec Natagora pour faire en sorte que cette parcelle soit gérée de la manière la plus optimale possible. L’objectif est de laisser ces parcelles en zone forestière classique pour préserver les passages et l’utilisation par les jeunes de la commune."

Avec l’acquisition de ces nouvelles parcelles, la ville gère désormais la moitié du Fond des Vaulx. Encouragée par le DNF, cette acquisition a lieu pour cause d’utilité publique, à savoir l’agrandissement de la Réserve domaniale du Fond des Vaulx. « Elle fait mouche puisque d’autres propriétaires privés se manifestent spontanément pour nous proposer des parcelles complémentaires », poursuit l’échevine.