Le commissaire Léonard revient sur le dramatique accident de jeudi

Jeudi en début de matinée, un tragique accident a eu lieu dans la commune de Paliseul, sur la RN899. Deux véhicules se sont percutés. Le choc frontal a été violent. Les deux conductrices sont décédées.

"Dans ce cas-ci, l’un des véhicules a, pour une raison inconnue, dévié de sa trajectoire en roulant sur l’accotement. La conductrice a donc perdu le contrôle et l’autre voiture arrivait en face… A environ 85-90Km/h, le choc frontal a été fatal", explique le commissaire Léonard de la zone de police Semois et Lesse.

Aujourd’hui, on essaie de comprendre et d’expliquer ce drame. Car cela fait plusieurs mois que l’on décrit notamment cette route, et pas que celle-là d’ailleurs, comme étant dangereuse dans la région. Dès lors, ne faut-il mettre plus de radars pour améliorer la sécurité sur les routes accidentogènes de la zone ? Ce n’est pas forcément la meilleure solution, selon le commissaire.

"Non, les radars n’y changeront rien. Quand on analyse bien la situation, on s’aperçoit que 85 % des conducteurs respectent la limitation de vitesse. Ce fut le cas ce jeudi. On ne peut rien faire contre les moments d’égarement, de distraction au volant. Je ne peux donc que rappeler qu’il faut toujours rester attentif quand on roule. Toujours garder les mains sur le volant et ne pas parler, ne pas jouer avec son GSM ou manger… Car la moindre erreur se paye cash", dit-il.

Le commissaire précise qu’il faut quand même réaliser des contrôles, notamment pour diminuer le nombre d’infractions liées à la conduite en état d’ivresse ou sous influence de stupéfiants.

Sensibiliser davantage les conducteurs ? "En matière de sensibilisation, je crois qu’on en fait déjà assez. Ce n’est jamais de trop, mais ça ne sert à rien d’en rajouter une couche. On devait plutôt parfaire la formation à la conduite. Beaucoup de gens ont le permis, mais ne savent pas vraiment conduire. On apprend plein de choses aux cours théoriques, mais changer une roue n’a jamais sauvé une vie. Apprendre à utiliser un ABS, à rouler dans des circonstances extrêmes (pluie, sol mouillé, etc),…ne serait pas inutile à apprendre et à faire, même quand on a le permis", conclut-il.