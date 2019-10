Un accident sans gravité a eu lieu ce matin dans la région de Neufchâteau.

Pas de chance pour notre facteur ce matin, il est sorti de la route sur le chemin de la croisette, non loin du terrain de football de Sainte-Marie, sur la route reliant Libramont en direction de Neufchâteau. "Je pense être arrivé rapidement sur place, très tôt ce matin. Il y a peu de dégâts, même si la voiture est sur le toit. Je n’ai vu aucune vitre cassée. La portière, côté conducteur, était ouverte. Il n’y avait plus personne. J’en déduis que notre facteur s’en est tiré plus avec une grosse frayeur qu’avec un gros dommage", explique un témoin.

Ce dernier n’a pas manqué de prendre une photo de l’accident et de partager l’information sur sa page Facebook. Et de faire remarquer que le courrier a été "apporté avec soin", comme inscrit sur la portière de la camionnette (voir photo).