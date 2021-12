A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Euro Space Center, implanté à Transinne dans la commune de Libin, propose de découvrir les multiples facettes du seul parc à thème d’Europe dédié à l’espace dans le cadre de la Mission Orion.

Destinée aux fans de mini trip, entre amis ou en familles, la Mission Orion offre aux petits et aux grands un week-end all inclusive : un accès illimité de deux jours au parc à thème, une entrée à Mudia, le musée didactique d’art de Redu, deux lunchs au Voyager Café, un souper trois services, une soirée cinéma et une nuitée dans une chambre familiale.

Cet accès illimité pendant deux jours permettra aux candidats astronautes de découvrir, à l’intérieur, entre-autres, le hub spatial, les space tour, show 5D et rotor, le planétarium, le village martien ainsi que les simulations de marches lunaire et martienne.

A voir à l’extérieur ? La Cosmic Valley et son système solaire, le cercle des fusées, la sphère d’armillaire, le cadran solaire, les antennes râteau et parabolique, les paraboles acoustiques, le pendule de Newtown et la balade spatiale de 6.2 km.

L'Euro Space Center sera ouvert tous les jours du 18 décembre au 9 janvier pour accueillir les spationautes en herbe dans un décor aux couleurs de Noël.