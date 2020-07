Le Parc Naturel HSFA et la brasserie de la Rulles viennent de la présenter.

Créée en 2015 et coordonnée par le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier, la filière « Epeautre d’Ardenne » réunit quatre agriculteurs soucieux de remettre au goût du jour la culture de l’épeautre à destination de l’alimentation humaine.

« L’épeautre est une céréale intimement liée à l’Ardenne de par sa rusticité, sa faculté à pousser sur des sols pauvres et sa résistance aux climats froids. Cette céréale est dite à grain vêtu. C’est à dire que le grain est enveloppé d’une balle. Certes, cela nécessite des étapes supplémentaires de décorticage mais c’est également un avantage pour la culture de la céréale. Le grain étant bien protégé, la culture de la céréale ne nécessite donc pas de traitement phytosanitaire », confie Damien Adam, chargé de Missions au Parc Naturel.

Les objectifs de la filière sont nombreux : favoriser le développement d’une région en stimulant une économie locale basée sur les circuits courts par une ressource adaptée à son terroir. « En effet, les quatre agriculteurs ont souhaité ne vendre leurs produits que dans les commerces et les épiceries de proximité, les marchés locaux ainsi que dans les boulangeries, restaurants proches de leur exploitation. C’est également via les circuits courts que les produits sont acheminés chez les clients », poursuit-il. Et depuis aujourd’hui, un nouveau produit à fait son apparition : une bière à l’épeautre, La Rulles Epeautre.

« Le goût ? Quelque chose de très frais, un peu acidulé et avec cet arôme de pain cuit. C’est une bière hyper rafraichissante, bien adaptée quand on a un temps comme aujourd’hui par exemple. Elle n’est pas très forte (4,6 degrés) et nous avons lancé un premier brassin de 3 000 litres. On verra en fonction des ventes si on peut augmenter cette quantité », conclut Grégory Verhelst, de la brasserie de la Rulles.