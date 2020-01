À la base, ce sont plutôt des affaires banales que le juge Nazé pensait avoir ce mercredi matin. La majorité des personnes qui passait devant lui faisait en effet appel de leur condamnation antérieure. Elles avaient aussi pratiquement toutes la particularité d’avoir, en principe, suivi une formation Praxis (NDLR : gestion de la violence, Praxis est spécialisé dans l’accompagnement des auteurs de violences conjugales et familiales) pour éviter la prison.

" En général, la personne condamnée doit suivre un certain nombre d’heures de formation dans un centre Praxis en Région wallonne. C’est minimum quarante heures. Par exemple à Libramont. La formation peut être assortie d’autres mesures probatoires. Mais si on loupe un seul rendez-vous, sans réelle et bonne justification, Praxis nous le signale aussitôt et n’accepte plus la personne. Ils considèrent que la formation est terminée par manquement " , nous explique-t-on au tribunal. Et donc, retour au tribunal où on réexamine le dossier. Cette semaine donc, pas mal de monde qui tentaient de justifier leur non-présence à ce type de formation.

Et on a entendu de tout… : "Ma voiture était en panne, je n’ai pas pu y aller", ou " j’ai dû aller chercher mes enfants à la garderie ", ou encore cette palme avec un " j’avais badminton le soir. J’en fais trois/quatre fois par semaine et c’est une meilleure thérapie que d’aller là-bas" , dira ainsi ce quinquagénaire devant le juge. Des explications parfois farfelues qui font peut-être sourire, mais qui posent aussi question.

" Il y a un manque de connaissances de la formation Praxis ou de la formation Vias (NdlR : en cas de déchéance du permis de conduire) . Les prévenus veulent échapper à la prison et ne prennent pas toujours ces formations au sérieux. Ils ne se rendent pas comptent qu’il faut respecter le jugement rendu et s’arranger pour suivre toutes les heures, comme demandé. Ce n’est pas un jeu. Ils risquent gros en ne respectant pas ces conditions probatoires " , indique la procureure Seret.

Preuve en est avec cet adepte du badminton. Pour avoir notamment manqué trois heures de formation sur les quarante, il risque désormais de voir sa peine initiale être appliquée : une peine de prison de 8 mois et une amende de 540 euros.

