Situation politique tendue à Hotton. Le groupe Union Communale, partenaire de coalition du bourgmestre Jacques Chaplier, suggère à ce dernier de céder la présidence du conseil communal à un autre élu. Cette proposition fait suite à la conclusion chahutée du dernier conseil communal. Le bourgmestre avait levé la séance sans permettre aux conseillers de l’opposition de poser leurs questions d’actualité. Une décision critiquée jusqu’au sein de la majorité.

« Même si ces questions ont parfois tendance à dévier l’attention de certains points importants à l’ordre du jour des conseils, elles restent un droit et un moyen pour l’opposition d’exercer son rôle, comme cela est prévu par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation », souligne le groupe du 1er échevin dans un message publié sur Facebook. Union Communale propose au bourgmestre de céder la présidence « dans le but d’apaiser certaines tensions récurrentes et de veiller à l’amélioration des échanges au cours des prochains conseils communaux. » Le bourgmestre indique devoir consulter les membres de son groupe avant de prendre sa décision.